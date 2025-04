Marido chega em casa e encontra esposa estrangulada com fio

Um marido encontrou a esposa estrangulada com um fio de energia ao chegar em casa, na madrugada da última segunda-feira (21), em Itajaí (SC).

O homem chegou à 1h, após encontrar a esposa inconsciente, com sinais de agressão no rosto e estrangulada com um fio de energia.