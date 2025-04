Por acidente, mãe atropela e mata filhinho de apenas 1 ano

Uma fatalidade abalou Pires do Rio, interior de Goiás, na última semana. Isadora Tomazini, 28 anos, atropelou o filho, Ítalo Tomazini Cambrea, de 1 ano, ao manobrar o carro em marcha ré na garagem de casa. A criança foi socorrida às pressas, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso reavivou uma dor familiar antiga. Em 2019, os pais de Isadora, Fábio e Kátia Tomazini, foram vítimas de um feminicídio seguido de suicídio.