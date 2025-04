Vendia mosquito da dengue para pacientes ganharem atestado médico

O objetivo da suposta ação ilegal era infectar trabalhadores para que obtivessem atestados médicos com afastamento superior a sete dias úteis. A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima recebida por um instituto local de combate à doença.

Ao chegarem à residência do suspeito, agentes encontraram o homem descansando. Durante a busca, foram identificados focos de larvas do Aedes aegypti nos fundos do imóvel.

Dentro da casa, materiais informativos sobre prevenção da dengue — incluindo orientações para aumentar a ingestão de líquidos e procurar atendimento médico aos primeiros sintomas — foram apreendidos, em contraste com as acusações.

Em depoimento, o investigado admitiu participação no esquema e entregou uma agenda com nomes de possíveis envolvidos em fraudes. As informações estão sendo cruzadas pela polícia para apurar a extensão das irregularidades.