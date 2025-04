De Taubaté, 'Loira da BMW' bombou nas redes: rebolou e desarmou

Rebolou, desarmou e bombou.

Natural de Taubaté, a esteticista Núbia de Souza Lima, de 33 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais após enfrentar criminosos durante uma tentativa de assalto no Guarujá, no litoral de São Paulo. Conhecida como "Loira da BMW", ela já havia viralizado no mês passado ao ser filmada rebolando e exibindo os seios e rebolando para policiais militares, também no Guarujá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.