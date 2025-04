VÍDEO: Do Vale, 'Loira da BMW' desarma bandido e rebola para a PM

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As câmeras de monitoramento registraram o momento da abordagem, em que Núbia voltava para o veículo quando foi cercada por três homens, um deles em uma motocicleta.

Segundo a empresária, os suspeitos chegaram a entrar no carro e obrigaram as vítimas a mudarem de posição. O motorista do grupo assumiu a direção e começou a fuga com os demais comparsas e as quatro pessoas que estavam no veículo.

Núbia já havia viralizado em outro vídeo este ano, ao ser filmada rebolando para policiais militares enquanto passeava em um carro conversível no Guarujá.