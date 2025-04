Kinoplex Diamante Vale Sul recebe festival de cinema europeu

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Kinoplex Diamante Vale Sul, primeiro cinema de luxo do Brasil, receberá a 1ª edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, que acontecerá entre os dias 24 e 30 de abril de 2025. O evento trará ao público uma curadoria com 14 filmes inéditos e premiados, vindos de algumas das mais importantes cinematografias da Europa.

Além de apresentar produções consagradas em festivais ao redor do mundo, o Festival busca promover a diversidade cultural e o intercâmbio artístico entre o Brasil e a Europa, fortalecendo a conexão do público brasileiro com o cinema europeu contemporâneo.

As sessões acontecerão sempre na Sala 2 do Kinoplex Diamante Vale Sul, com uma experiência de luxo. ?Os ingressos já estão à venda e custam R$ 45 a cabine para duas pessoas de segunda a quarta-feira. De quinta a domingo, o preço é de R$ 50 a meia-entrada da cabine para duas pessoas ou R$ 100 a inteira. Lembrando que é preciso que apenas uma pessoa que ocupar a cabine comprove o direito à meia-entrada.

Confira a programação completa

24/04 (Qui)

14h – Misty - A História de Erroll Garner

16h20 – Entre Nós, o Amor

18h40 – Emmanuelle

21h10 – Ópera - Canção para um Eclipse



25/04 (Sex)

14h – A Arte do Caos

16h25 – Quando a Luz Arrebenta

18h25 – Síndrome da Apatia

20h55 – A Luz



26/04 (Sáb)

14h – Em Qualquer Lugar, a Qualquer Hora

16h10 – Monsieur Aznavour

19h05 – Você é o Universo

21h25 – Dreams



27/04 (Dom)

13h – Síndrome da Apatia

15h30 – Misty - A História de Erroll Garner

18h – Monsieur Aznavour

20h50 – Emmanuelle



28/04 (Seg)

14h – O Último Moicano

16h10 – Brincando com Fogo

18h50 – O Último Moicano

21h – Brincando com Fogo



29/04 (Ter)

14h – Quando a Luz Arrebenta

16h – Em Qualquer Lugar, a Qualquer Hora

18h10 – A Luz

21h35 – A Arte do Caos



30/04 (Qua)

14h – Entre Nós, o Amor

16h20 – Você é o Universo

18h45 – Dreams

21h15 – Ópera - Canção para um Eclipse