Guarda-Roupa Diário: o que suas roupas dizem sobre sua história?

Abra seu armário e pergunte: “O que essas roupas estão dizendo sobre mim?”. Moda é intenção, e intenção pede clareza. Talvez você perceba que está presa a looks automáticos, escolhidos na correria. Talvez escolhidos com a ajuda daquela amiga que é uma inspiração, se veste muito bem, mas de acordo da intenção dela. Ou da sua vendedora predileta que sabe tudo que você gosta, tem a relação de todas as suas compras, mas será que sabe sobre sua intenção?

Ter clareza é transformador. Pense no tempo que você gasta decidindo o que vestir - e nas compras impulsivas. Já vivi isso, e hoje presencio e ajudo mulheres a aprender que um guarda-roupa intencional economiza mais que tempo: economiza energia e dinheiro. Um cliente me contou, após a consultoria: “Fran, agora monto looks em cinco minutos e não compro o que não amo. E quando me falta inspiração ou acontece de estar com pressa tenho meu álbum que me permite facilmente escolher uma opção ou até replicar substituindo alguma peça”.

Seu guarda-roupa ter que ser um aliado, não um peso. Não tem problema carregar algum valor sentimental, não se sinta “acumuladora” quando isso acontecer, afinal somos feitas de colecionar momentos, não é verdade?