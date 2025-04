Ataque de onça repercute um mês após susto com felino em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Jorge Ávalo, conhecido como Jorginho, desapareceu na segunda-feira (21). No dia seguinte, seus restos mortais foram encontrados pelo cunhado, Valmir Marques de Araújo, com apoio de policiais ambientais e um morador da região. Foram localizados dois pés calçados com botinas e um pedaço da perna com a calça rasgada.

Durante as buscas, a equipe se deparou com a onça ao lado do corpo. O felino chegou a avançar contra os agentes, mas fugiu após um disparo.

O caso repercutiu em todo o país e relembra um episódio recente ocorrido na região oeste de São José dos Campos, onde um animal silvestre de grande porte também causou preocupação. No dia 15 de março, câmeras de segurança registraram a presença de um felino — possivelmente uma onça — nas proximidades do campus compartilhado entre as empresas Johnson & Johnson e Kenvue.