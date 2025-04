SP fará concurso para alunos-oficiais da PM; salário é de 4,8 mil

O governo de São Paulo publicou no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (24), o edital do concurso público para 165 vagas de alunos-oficiais da Polícia Militar. As inscrições começam na próxima segunda-feira (28), exclusivamente por meio do site da Fundação Getúlio Vargas. O prazo termina em 2 de junho.

Para participar do concurso, os candidatos precisam atender aos requisitos do edital, como ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares e atender aos critérios de altura mínima: 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. A remuneração básica inicial para o cargo de aluno-oficial é de R$ 4.833,27.