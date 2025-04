Jovem fez vídeos estuprando o irmão de 5 anos após desafio na web

O infrator foi levado a uma delegacia do centro paulistano, nessa quarta-feira (23), após a constatação do conteúdo de pedofilia feito por ele. No fim da tarde, a Justiça decretou a internação do adolescente, que foi encaminhado para a Fundação Casa, onde aguardará julgamento pelo ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

Operação da Polícia Federal, deflagrada na segunda metade do ano passado, resultou na prisão de um homem que portava vasto material de pornografia infantil. Parte do conteúdo, como mostram as investigações, foi produzido em São Paulo. Por meio da apuração, os agentes chegaram ao adolescente, que mora com a vítima e os pais em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.

O pai e a mãe do jovem não faziam ideia dos estupros e do compartilhamento dos vídeos e das fotos com pornografia infantil, feitos no quarto do adolescente infrator. À criança vítima dos crimes sexuais foi oferecido suporte psicológico.

Troca de mensagens.

A polícia descobriu, com base em trocas de mensagens no app Zangi, que o adolescente acreditava conversar com uma jovem, para quem ele mandava os conteúdos. O perfil, porém, era administrado pelo homem, cujo primeiro nome é Gabriel.