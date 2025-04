Esporte, elegância e conexão

A Sociedade Hípica de Campinas foi palco de um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo nacional: o Concurso de Salto Nacional – CSN*** 77º Aniversário SHC, que aconteceu entre os dias 9 e 13 de abril e reuniu os mais importantes conjuntos hípicos do país. Com cerca de 1,2 mil inscrições e provas de altíssimo nível técnico, a competição movimentou as pistas e os bastidores do clube com charme, tradição e excelência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Grupo GM7, patrocinador do evento, marcou presença com um sofisticado lounge, reafirmando seu compromisso com o apoio ao esporte e à promoção de experiências que unem marcas, público e emoção. A presença de cavaleiros olímpicos, a estrutura impecável e o clima de celebração fizeram do CSN uma edição memorável.