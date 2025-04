Texto que exige justificativa de nomeações tem votação adiada

Adiamento

A Câmara de São José dos Campos adiou, pela sexta vez, a votação do projeto que visa obrigar a Prefeitura a exigir a apresentação de currículo acadêmico e profissional, bem como justificar a nomeação ou indicação de secretários municipais e gestores de órgãos da administração indireta, fundamentada em critérios como formação e experiência. Ainda segundo o texto, no caso dos empossados atuais, haveria prazo de 90 dias para apresentação dessas informações.

Pauta

O projeto, de autoria do vereador Thomaz Henrique (PL), estava na pauta da sessão ordinária dessa quinta-feira (24), mas teve a votação adiada após pedido do líder do governo Anderson Farias (PSD), o vereador Zé Luís (PSD).