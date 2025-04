URGENTE: Pai mata filho a facadas após ser agredido na região

Um pai de 63 anos matou o próprio filho de 38 anos a facadas após ter sido agredido por ele, dentro da casa da família, no Litoral Norte. O homem foi preso.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), numa casa na rua Minas Gerais, bairro Ipiranguinha, em Ubatuba.