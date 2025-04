Filha adolescente autoriza tráfico a executar a sua própria mãe

Namorada de um integrante de facção criminosa, uma adolescente planejou a morte da própria mãe, executada por traficantes.

A vítima, identificada como Yana Soares, de 44 anos, não aceitava o namoro da filha com um criminoso, além de seu envolvimento com atividades ilícitas. Yana foi morta no último dia 21, em Porto Seguro (BA).