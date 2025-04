Golpe de consultoria ‘fake’ atinge 16 empresas e R$ 8 mi no Vale

Dezesseis empresas do Vale do Paraíba foram vítimas de golpes de consultoria ‘fake’ investigados pela Receita Federal e Polícia Federal, em operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (24). Os golpes de falsa consultoria chegam a R$ 451 milhões, sendo R$ 8,74 milhões na região.

A investigação mira falsa consultoria que aplicava golpes ao negociar direitos creditórios inexistentes com o argumento enganoso de que estes poderiam ser utilizados para a quitação de tributos federais.