Menina some indo à escola e verdade terrível surge na família

Em 5 de outubro de 2012, Jessica Ridgeway, de 10 anos, foi para a escola primária em Westminster, Colorado (EUA), como fazia todas as manhãs. Ela costumava se encontrar com amigos em um parque próximo antes de ir para a aula. Mas naquele dia, Jessica não apareceu no parque nem na escola.

A ausência fez soar o alarme. A escola deixou uma mensagem na caixa postal da mãe dela, que ela só ouviu horas depois, quando finalmente ligou para a polícia. Um alerta foi imediatamente ativado e uma busca intensiva começou com apoio do FBI.