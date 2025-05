Após filho morto pela polícia, pai atropela e mata policial

Rodney Hinton Jr., de 38 anos, foi preso após atropelar e matar um policial, na sexta-feira (2), um dia depois de o filho ter sido morto pela polícia, em Cincinatti, Ohio, nos Estados Unidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O policial orientava o trânsito no entorno da Universidade de Cincinatti, por ocasião de uma formatura, quando então foi atingido pelo carro.