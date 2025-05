Filha flagra pai idoso tentando manter relações sexuais com cão

Um idoso de 76 anos foi preso na noite da última quinta-feira (1º) depois de ser flagrado tentando manter relações sexuais com uma cadela. O caso aconteceu no bairro Flor do Cerrado, em Nova Mutum (a 264 km de Cuiabá).

Segundo a Polícia Militar, a denúncia partiu da filha do suspeito. Ela contou que foi até a casa do pai, quando ouviu barulhos vindos do quarto. A mulher entrou no cômodo e flagrou o homem completamente nu e tentando introduzir o pênis na cachorra.