Polícia desarticula 'família do crime' em operação no Vale

A Polícia Civil cumpriu três mandados em São José dos Campos contra uma quadrilha especializada em estelionato, composta por membros de duas famílias. O grupo é suspeito de atuar em diversas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte, como Caraguatatuba, Jambeiro, Caçapava e São José.

Segundo as investigações, os criminosos anunciavam a venda de terrenos aleatórios, colocando placas de “vende-se” em propriedades que não pertenciam a eles. Um dos golpistas se passava pelo proprietário do terreno, enquanto outro assumia o papel de corretor. As vítimas, enganadas, entregavam carros, motos e quantias em dinheiro como forma de pagamento.