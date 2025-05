Jovem joseense desaparecido após show de Lady Gaga é achado vivo

Nilbert está em um hospital do Rio, após ter sido assaltado e espancado. Ele conseguiu fazer contato com a família por telefone. Parentes e amigos estão se mobilizando para buscar o jovem e trazê-lo de volta para São José.

O barman e atendente Nilbert Adler Tavares, de 27 anos, de São José dos Campos, foi encontrado com vida após desaparecer após o show da cantora Lady Gaga no Rio de Janeiro, na noite de sábado (3).

Segundo amigos e a família, o celular de Nilbert não estava dando sinal após o show. Nilbert foi de excursão para o show de Lady Gaga e foi visto pela última vez pouco antes da meia-noite em Copacabana.

Ele estava com a roupa toda preta, com tênis preto da Olympikus, short preto e camisa preta lisa. Ele também usava uma corrente dourada e uma bolsa preta e branca com detalhes em xadrez. No entanto, ele foi encontrado só de sunga no hospital.

Segundo informações, Nilbert passou mal pouco antes da meia-noite e foi levado por um amigo da excursão para um pronto-atendimento na rua. Ele não foi encaminhado ao hospital para que não perdesse a excursão e a volta para São José dos Campos. Contudo, Nilbert não retornou para o ponto de encontro.