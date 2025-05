VÍDEO: Pastor mirim Miguel é expulso de evento evangélico em SC

O “pastor mirim” Miguel Oliveira, de 15 anos, afirmou em um vídeo que foi expulso à força do Congresso dos Gideões 2025, realizado no último sábado (3) em Camboriú, Santa Catarina.

Segundo o adolescente, seguranças do evento o agrediram fisicamente e empurraram pessoas que tentavam tirar fotos com ele. No relato, Miguel diz ter sido arrastado e impedido de retornar ao local do congresso, mesmo sem ter causado qualquer tumulto.