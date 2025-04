Homem procurado por homicídio é capturado pela PM em Cruzeiro

Policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) capturaram um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio, na manhã desta quinta-feira (24).

A captura aconteceu no bairro Vila Paulista, em Cruzeiro. Segundo a Polícia Militar, o homem foi abordado e, em pesquisa ao sistema policial, foi constatado o mandado de prisão.