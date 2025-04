‘O São José tem que entrar para ganhar’, diz dirigente da Águia

O executivo da SAF do São José, Bruno Cazarine, falou sobre as pretensões da Águia do Vale na Copa Paulista neste segundo semestre. Durante a apresentação do novo técnico do time, Marcelo Marelli, disse que está otimista para a campanha do time no torneio que vale vaga para Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“O São José tem que entrar para ganhar”, afirmou o dirigente, quando perguntado sobre as contratações dos atletas. “Conjunto de fatores para o atleta vir e dar certo. Isso não garante resultado, mas ajuda a estar mais próximo. Batemos na trave (ao cair nas quartas de final da Série A-2 para o Taubaté), não conseguimos o resultado, tivemos bons momentos nos jogos e perdemos. Paciência”, disse.