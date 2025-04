Micaela é encontrada sem vida; amiga também morreu

O corpo de Micaela da Silva Araújo Cavalcante, de 25 anos, foi localizado pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (23) em São Miguel dos Campos, interior de Alagoas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A jovem estava desaparecida desde 16 de abril, mesma data em que sua amiga Vitória Stefani da Silva, também de 25 anos, foi vista pela última vez.