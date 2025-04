Andre Silva morre aos 41 anos em SJC; veja notas de falecimento

ANDRE APARECIDO DA SILVA

Faleceu em 22/04/2025, aos 41 anos

Velório: Memorial Bom Retiro

Sepultamento: Cem. Memorial Bom Retiro-SJC - 08:30h

