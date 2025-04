Taubaté devolverá imóvel doado à Prefeitura para o antigo dono

Restituição

O governo Sérgio Victor (Novo) irá restituir aos antigos proprietários o Casarão Oliveira Costa, que havia sido doado à Prefeitura de Taubaté no fim do ano passado, ainda na gestão José Saud (PP).

Requerimento

A informação sobre a restituição do imóvel aos doadores foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).