Marcelo Marelli é o novo técnico do São José na Copa Paulista

O São José anunciou Marcelo Marelli como seu novo treinador para a Copa Paulista. O técnico de 43 anos chegará ao estádio Martins Pereira na manhã de amanhã (23) para assinar o contrato e conhecer as instalações do clube, acompanhado do seu auxiliar técnico, Elias Coutinho.

Este será o primeiro trabalho de Marelli com a equipe do São José. Ele chega com um currículo destacado, após conquistar o título do Paulistão A3 e ser reconhecido como o melhor técnico do campeonato, enquanto comandava o Sertãozinho. Durante sua passagem pelo time sertanezino, Marcelo conquistou 9 vitórias, 9 empates e sofreu apenas 3 derrotas em 21 jogos, o que lhe rendeu um aproveitamento de 63% na temporada.