Motorista é preso com 22 mil L de gasolina furtada da Petrobras

Um caminhoneiro de 54 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta terça-feira (22), após ser surpreendido transportando 22 mil litros de gasolina furtada de duto da Petrobras, em Jambeiro. O caso foi registrado como furto qualificado e associação criminosa.

Segundo o boletim de ocorrência, o combustível foi retirado por meio de perfuração no solo, com uso de equipamentos que permitiram acoplar um cano clandestino aos dutos.