Farma Conde São José vende ingressos para 1º jogo com o Vasco

O Farma Conde São José Basketball espera o apoio dos torcedores na série melhor de cinco jogos dos playoffs das oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil), edição 2024/2025. E já iniciou as vendas antecipadas para o primeiro jogo contra o Vasco, na noite desta quarta-feira (23), a partir das 19h30, na Farma Conde Arena.

Como o time carioca tem melhor campanha, terá o direito de fazer até três partidas em casa, se for necessário. Para o jogo desta quarta, os bilhetes podem ser adquiridos pelo site: https://www.ticketfacil.com.br/afc-fcsjb-r10-score-vasco.html .