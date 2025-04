Rapper e tatuador, amigos fizeram posts antes da morte no Vale

O veículo envolvido, um Volkswagen Golf preto, seguia pela pista expressa por volta das 0h45 quando o condutor perdeu o controle da direção, atravessou a canaleta central, capotou e invadiu a marginal. Uma das vítimas foi arremessada para fora do carro e teve o corpo encontrado a cerca de 40 metros do local onde o automóvel parou. A outra também morreu no local.

As vítimas retornavam de uma festa, acompanhadas do motorista, Douglas Eugênio, de 28 anos. Segundo o depoimento prestado à Polícia Civil, ele admitiu ter consumido bebida alcoólica e trafegava a 120 km/h, embora testemunhas relatem que o carro estaria em velocidade ainda superior.

Douglas foi levado ao Hospital Regional de Taubaté, onde permanece internado sob escolta policial. O teste do bafômetro realizado pela Polícia Rodoviária Federal indicou 0,68 mg/L de álcool no sangue, mais que o dobro do limite legal. Ele foi autuado em flagrante por homicídio com dolo eventual e embriaguez ao volante.