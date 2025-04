Ubatuba “trava” e turistas ficam presos na volta do feriadão

O retorno do feriado prolongado de Páscoa e Tirandentes foi marcado por um dos maiores congestionamentos já registrados em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. A situação se agravou na tarde desta segunda-feira (21) após a interdição total da Rodovia Oswaldo Cruz, causada por derramamento de óleo na pista.

De acordo com relatos de moradores e turistas, a lentidão no tráfego começou nas primeiras horas da tarde e se estendeu por vários quilômetros, afetando principalmente quem tentava deixar a cidade rumo ao interior paulista. O fluxo, que já era esperado por conta do fim do feriado, ficou ainda mais caótico devido à interdição emergencial.