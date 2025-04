Amigos, Lucas e Victor morreram na volta de uma festa no Vale

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor foi reprovado no teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e responderá por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — na condução de veículo automotor.

O veículo envolvido, um Volkswagen Golf preto, trafegava pela pista expressa da rodovia quando, por volta das 0h45, o motorista perdeu o controle, capotou e atravessou para a pista marginal — Avenida Bandeirantes — colidindo violentamente contra o muro de uma loja de autopeças.

Uma das vítimas foi arremessada para fora do carro, com o corpo encontrado a cerca de 40 metros do ponto final do automóvel. O outro ocupante também morreu ainda no local.

Os três homens estavam retornando de uma festa de aniversário momentos antes da colisão.

Lucas e Victor eram amigos próximos e muito queridos pelos parentes. Victor trabalhava como tatuador e costumava divulgar seus trabalhos nas redes sociais. Pouco antes do acidente, ele havia postado um vídeo de uma tatuagem feita no dia anterior.