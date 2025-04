URGENTE: Bebê é encontrado morto na cama dos pais em São José

A Polícia Civil investiga a morte de Theo, um bebê de apenas 1 mês e 2 dias, encontrado sem vida na manhã deste domingo (20) dentro de casa, no Jardim Colonial, zona sul de São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 3º DP (Distrito Policial), o bebê dormia na cama com os pais. A mãe relatou que amamentou a criança por volta das 2h. Quando o casal acordou, às 10h, notou que o menino não apresentava sinais vitais e já apresentava rigidez cadavérica.

A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender o caso de encontro de cadáver. No local, os policiais constataram que a criança estava deitada de costas, com coloração arroxeada, e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O médico responsável confirmou o óbito e relatou não haver sinais aparentes de violência, lesões ou envenenamento.