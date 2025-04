Adeus, Lucas e Victor: mortos no Vale são identificados

A Polícia Civil identificou os dois jovens mortos em grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, na madrugada desta segunda-feira (21). O carro em que eles estavam saiu da pista, capotou e bateu em um muro na avenida Bandeirantes.

As vítimas fatais foram identificadas como Lucas Fonseca Silva, 26 anos, e Victor Bassani de Souza, 27 anos. Eles eram moradores de Pindamonhangaba. O motorista, de 28 anos, foi socorrido ao Hospital Regional de Taubaté com ferimentos e não há informações a respeito do estado de saúde dele.