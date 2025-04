Carro capota na Dutra, invade avenida e deixa dois mortos no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Duas das vítimas, de 25 e 29 anos, morreram no local. Uma delas foi lançada para fora do carro e o corpo foi encontrado cerca de 40 metros de onde o veículo parou. O terceiro ocupante do veículo, de 28 anos, foi socorrido com vida ao Hospital Regional de Taubaté. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.

Segundo informações, os três ocupantes do carro eram moradores de Pindamonhangaba e teriam participado de uma festa de aniversário antes do acidente.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, da Secretaria de Mobilidade Urbana, do Corpo de Bombeiros, da concessionária CCR RioSP e da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Os policiais federais estavam no local realizando a perícia e aguardavam também a chegada dos peritos da Polícia Científica para os trabalhos técnicos.