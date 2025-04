VÍDEO: Homem em surto quebra vidros de PS, hotéis e Samu no Vale

Na madrugada de sábado (19), moradores de Aparecida viveram momentos de tensão após um homem, aparentemente em surto, protagonizar uma série de atos de vandalismo pela cidade.

Segundo relatos, o indivíduo usou um martelo e quebrou os vidros do pronto-socorro da Santa Casa de Aparecida, de hotéis nas proximidades, de viatura do Samu e de outros veículos estacionados na rua.