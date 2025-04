São José e Taubaté perdem na estreia do Brasileiro da Série A-2

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O São José perdeu por 2 a 0 para o Minas Brasília na tarde deste domingo (20), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na abertura da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

No Martins Pereira, as Meninas da Águia encontraram dificuldades no primeiro tempo e ficaram no empate por 0 a 0.

Depois, na etapa final, a equipe do Distrito Federal abriu o marcador com Rafa, aos 26min: 1 a 0. E, aos 42min, Monse fez um golaço, da entrada da área, abrindo 2 a 0.

As taubateanas fizeram um primeiro tempo equilibrado na Baixada Fluminense, mas levaram o primeiro gol em rebote de cobrança de falta, quando Capanema mandou no canto aos 46min: 1 a 0. Na etapa final, não conseguiram reagir.