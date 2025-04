VÍDEO: Mulher que lesionou coluna em queda de boat é socorrida

Vídeo mostra o atendimento de socorristas à mulher de 46 anos que sofreu uma fratura na medula espinhal após um acidente com disco boat na manhã deste sábado (19), na praia de Maranduba, em Ubatuba.

A vítima, uma turista de São José dos Campos, foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. No vídeo, os banhistas que acompanham o atendimento aplaudem os socorristas.