Advogado assassinado na RMVale é identificado: Juliano Guirau

A Polícia Civil identificou o advogado morto a tiros durante um assalto na Praia Grande, em Ubatuba, na madrugada deste sábado (19). Trata-se de como Juliano Bento Rodrigues Guirau, de 32 anos, que morava em São Gonçalo do Sapucaí (MG).

A vítima veio de Minas Gerais com um grupo de amigos para passar o feriado prolongado no Litoral Norte. O advogado foi morto após ser baleado no rosto. A Polícia Civil investiga o crime.