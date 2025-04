URGENTE: Turista de MG morre baleado na cabeça em Ubatuba

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo informações preliminares, o crime ocorreu quando o grupo estava na orla e foi surpreendido por criminosos. Ainda não há confirmação oficial sobre o que foi levado pelos assaltantes. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu no local.

A reportagem entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para obter mais informações sobre o caso, mas a pasta ainda não respondeu. Câmeras do sistema do COI (Centro de Operações Integradas) de Ubatuba poderão contribuir com a identificação dos autores do crime.

O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do assassinato. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. O caso segue sob apuração.