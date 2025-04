Casal morre afogado ao tentar salvar filho no mar em Praia Grande

Um homem e uma mulher, ambos de 43 anos, perderam a vida por afogamento na tarde desta sexta-feira (18), em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. O casal entrou no mar acompanhado do filho, de 15 anos, que também começou a se afogar, mas foi resgatado com vida e encaminhado ao hospital.

Segundo informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo, o incidente aconteceu em um trecho da praia localizado no bairro Caiçara, área que não conta com monitoramento dos salva-vidas da corporação. A família, que residia em Taboão da Serra (SP), acabou sendo surpreendida pelas condições do mar.