Idoso é atropelado por patinete elétrico na região central de SJC

Um novo acidente envolvendo patinete elétrico foi registrado na manhã da última quinta-feira (17), em São José dos Campos. O caso ocorreu no cruzamento das ruas Manoel Borba Gato e Luiz Jacinto, em frente ao antigo Colégio Opção, no bairro Jardim Explanada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo relato de um morador à reportagem do portal Life Informa, um jovem que conduzia um patinete da empresa JET em alta velocidade perdeu o controle do equipamento e colidiu com um ciclista idoso que trafegava pela via. A vítima sofreu um corte profundo no rosto e precisou receber atendimento médico, além de levar pontos no ferimento.