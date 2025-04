Após desabafo viral, médica recebe apoio em Taubaté: 'Corajosa'

Um deles foi o filho da médica, Rafael Augusto, que é estudante de Medicina em São José dos Campos e atleta universitário.

“Orgulho de ser filho dessa mulher incrível e poder me formar médico inspirando-me em uma profissional exemplar como é a minha mãe, a médica do vídeo. Já passou da hora da população jogar junto com os médicos e cobrar os verdadeiros responsáveis, aqueles que estão brincando com a cara do cidadão e ninguém faz nada nesse país”, disse ele.

Também médica, Carolina Almeida disse que a colega “anseia por fazer o trabalho dela com qualidade”. “Não acusou ninguém, ela quer que todos entendam que está difícil! Ela achou em prontuário de 2022 que já era câncer metastático e quando atendeu a paciente a situação se concretizou na frente dela com um monte de complicações! Minha empatia pela colega, pela pacientes e por tantos outros. A luta é de todos!”, afirmou.