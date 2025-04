'Uma perda imensa'; amigos se despedem de Lena no Vale

Marilena Ambrósio, conhecida carinhosamente como Lena, faleceu nesta última quarta-feira (16), em Lorena, deixando amigos e familiares em luto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Moradora da Vila Passos, ela era figura querida no bairro, reconhecida pelo carisma e pela generosidade que marcavam seu cotidiano.