Páscoa encantada e inesquecível

O último sábado, 12 de abril, foi um daqueles dias para guardar na memória! A Páscoa Encantada Nexus transformou o condomínio Jardins das Nações, em São José dos Campos, em um espaço cheio de alegria, sorrisos e momentos especiais para toda a família.

A programação envolveu crianças e adultos em um verdadeiro momento de celebração em família. Teve de tudo: caça aos ovos com muita animação das crianças, visita do coelhinho da Páscoa, oficina de ovos de chocolate e atividades que uniram pais, filhos, amigos em um clima leve e cheio de carinho.