Momentos de silêncio refletem sua essência, inclusive na moda

Em alguns países a ideia da data começou por, no dia anterior, ter sido a data limite de entrega do imposto de renda, e todos ficarem até muito tarde juntando comprovantes e recibo, o que torna justo no dia seguinte fazer home office e trabalhar de pijama. Já em outros países o discurso é em prol da liberdade de se trabalhar em casa e da importância do conforto no ambiente de trabalho, de se ter um ambiente mais adequado ao bem-estar mental.

Eu aderi a ideia e trabalhei o dia todo de pijama, logico que não era qualquer pijama – era lindo, estiloso e confortável. E não é que foi no meia da correria deste dia, que de pijama, parei para pensar nessa coluna e pedir uma pausa. (será que meu look me inspirou?)

Calma, não foi um pedido de pausa do jornal. Foi para a família - junto com a ideia de que deixaríamos de lado os planos da praiae curtiríamos a casa.