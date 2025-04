Ainda em obras, ponte Minas Gerais é liberada em São José

A Prefeitura de São José dos Campos liberou, na tarde desta quinta-feira (17), o tráfego de veículos na ponte Minas Gerais, localizada na região norte da cidade. A liberação ocorre após avanço nas obras de recuperação da estrutura.

Segundo a administração municipal, os trabalhos ainda seguem em andamento, com a execução de serviços no passeio, ciclovia e pintura de solo. Por conta disso, estão previstas interrupções pontuais no trânsito durante o período noturno nos próximos dias, para a finalização da obra.