Corrida e experiência em cenário privilegiado

Com percurso inédito, atrações exclusivas e cenário de tirar o fôlego, a primeira corrida organizada pela AMZ Sports — nova divisão esportiva do escritório AMZ Comunicação e Eventos — estreia em grande estilo no dia 18 de maio.

A Track&Field Experience Running - Etapa Fazenda Santa Margarida, em Joaquim Egídio, une esporte, bem-estar e convivência em uma programação pensada para atletas e acompanhantes.