Agora: acidente entre 3 veículos causa lentidão na Dutra

Um acidente envolvendo três veículos provocou lentidão no trânsito no fim da tarde desta quinta-feira (17), na altura do km 129 da pista sul da rodovia Dutra, em Caçapava. A colisão aconteceu por volta das 18h04.

Segundo informações da concessionária responsável pela via, um caminhão colidiu inicialmente contra a defensa metálica. Em seguida, dois carros de passeio se envolveram no acidente ao não conseguir desviar a tempo.