Câmera flagra mulher quebrando vidro de carro em Caraguá

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança furtando objetos de um carro estacionado na região central de Caraguatatuba. A ação ocorreu por volta das 6h10, na rua Major Aires, e causou um prejuízo superior a R$ 800 ao proprietário do veículo, um Fiat Strada.

Nas imagens, é possível ver a suspeita utilizando uma pedra para quebrar o vidro do automóvel. Após algumas tentativas, ela consegue arrombar o veículo, abre a porta e retira os objetos do interior.